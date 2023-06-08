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Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по курсу ЦБ

Сбер улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по курсу ЦБ
© globallookpress.com

Раньше ставка конверсии клиентами рублей в индийские рупии была на 0,5% больше официального курса, сейчас она равна курсу ЦБ РФ.

«Товарооборот между Россией и Индией растет. Думаю, снижение ставки конвертации рубля в рупии в Сбере будет способствовать еще большему оживлению российско-индийских отношений. При этом мы предоставляем в Индии не только банковское обслуживание, но и оказываем комплексную поддержку нашим клиентам, которые хотят выйти на индийский рынок», — сказал Попов.

Клиентам-импортерам Сбера будет еще выгоднее работать по схеме расчетов в национальных валютах через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года. При этом в них не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT, что гарантирует стабильную работу расчетов и их безопасность.

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