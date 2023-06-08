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Сбербанк анонсировал открытие филиала в Мумбаи

Офис Сбербанка в Мумбаи откроется в ближайшее время, заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Сбербанк анонсировал открытие филиала в Мумбаи
© РИА Новости

"Деловой центр [Индии] - это Мумбаи. Для нас было критически важно выйти в Мумбаи, мы подали запрос индийскому регулятору и уже получили одобрение. В ближайшее время откроем офис в Мумбаи", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Попов отметил, что новый филиал поможет связывать российских и индийских контрагентов. По его словам, на гигантском рынке Индии российский импортер сможет найти все, что ему нужно.

23 ноября 2022 года первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщал, что Сбербанк получил разрешение на открытие второго филиала в Индии, планирует его открыть в Мумбаи в 2023 году. Филиал банка уже есть в Нью-Дели. Он работает с 2010 года и был докапитализирован в 2021 году.

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