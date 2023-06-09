Компания Adidas планирует вернуться на российский рынок в ноябре этого года. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что представители компании подписали контракт с ливанской Daher, которая ранее заключила договора с Inditex. Набор сотрудников планируют начинать в начале осени для того, чтобы подготовить все к запуску магазинов, пишет Mash.

Adidas закрыл онлайн-магазин и розничные точки в РФ в марте 2022 года. При этом возможность просматривать товар у пользователей сохранилась.

Также из России ушел американский ретейлер одежды Gap. Компания закрыла все магазины на территории страны. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Вечерней Москве», почему бренд решил прекратить свою деятельность и как в нашу страну завозят одежду ушедших марок.