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СМИ: Adidas готовится к возвращению на российский рынок в ноябре этого года

Компания Adidas планирует вернуться на российский рынок в ноябре этого года. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что представители компании подписали контракт с ливанской Daher, которая ранее заключила договора с Inditex. Набор сотрудников планируют начинать в начале осени для того, чтобы подготовить все к запуску магазинов, пишет Mash.

Adidas закрыл онлайн-магазин и розничные точки в РФ в марте 2022 года. При этом возможность просматривать товар у пользователей сохранилась.

Также из России ушел американский ретейлер одежды Gap. Компания закрыла все магазины на территории страны. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Вечерней Москве», почему бренд решил прекратить свою деятельность и как в нашу страну завозят одежду ушедших марок.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали.

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