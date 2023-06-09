Компания Adidas, ушедшая из России, планирует вновь открыть торговые точки в стране 1 ноября текущего года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, и производящие одежду H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius) и Adidas.

При этом чистый убыток Adidas в первом квартале 2023 года был оценен в 39 млн евро. А чистая прибыль годом ранее составила 482 млн евро В ноябре минувшего года стало известно, что немецкая компания Adidas потеряла 100 млн евро выручки в третьем квартале 2022 года в связи с приостановкой бизнеса в России.

По данным Telegram-канала Mash, руководство Adidas подписало контракт с управляющей компанией Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды).

К 1 ноября компания планирует вернуться на российский рынок. Ожидается, что набор сотрудников в фирменные магазины стартует в начале осени для того, чтобы успеть все подготовить.