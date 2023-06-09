$82.09+0.6388.04+0.87

Adidas готовится к возвращению в Россию

Компания Adidas, ушедшая из России, планирует вновь открыть торговые точки в стране 1 ноября текущего года. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, и производящие одежду H&M, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius) и Adidas.

При этом чистый убыток Adidas в первом квартале 2023 года был оценен в 39 млн евро. А чистая прибыль годом ранее составила 482 млн евро В ноябре минувшего года стало известно, что немецкая компания Adidas потеряла 100 млн евро выручки в третьем квартале 2022 года в связи с приостановкой бизнеса в России.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

По данным Telegram-канала Mash, руководство Adidas подписало контракт с управляющей компанией Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды).

К 1 ноября компания планирует вернуться на российский рынок. Ожидается, что набор сотрудников в фирменные магазины стартует в начале осени для того, чтобы успеть все подготовить.

При этом торговых точек по всей стране осталось около 120. По словам сотрудников, сейчас происходит стадия создания портфеля магазинов, утверждает канал.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители