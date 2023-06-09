Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% за зачисление долларов из других банков

"С 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 USD, - отмечается в сообщении. - В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США".