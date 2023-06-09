"Почта России" запустила прямые авиаперевозки из Минеральных Вод в Ереван. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, который подписал соглашение с авиакомпанией "Азимут" о ежедневной перевозке международных посылок.

"Почта России" подписала соглашение с авиакомпанией "Азимут" о ежедневной перевозке регулярными рейсами международных посылок из аэропорта Минеральных Вод имени М.Ю. Лермонтова в столицу Армении. Теперь посылки клиентов почты из Ставропольского края и республик Северного Кавказа будут доставляться в Ереван напрямую, минуя Москву", - сообщили в пресс-службе.

Для аэропорта имени М.Ю. Лермонтова Ереван - это первое международное почтовое направление. "Почта России" также рассматривает возможность открытия в будущем в аэропорту Минеральных Вод полноценного международного пункта почтового обмена.

Как пояснил замдиректора макрорегиона Северный Кавказ "Почты России" по электронной коммерции Виталий Афанасьев, слова которого приводятся в сообщении, прямое сообщение по маршруту серьезно сократит срок доставки почтовых отправлений. После окончания тестов это приведет к снижению стоимости услуги из-за оптимизации логистической цепочки.