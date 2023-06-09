Lime займет флагманский магазин Nike в центре Москвы

Магазин одежды Lime планирует к концу года открыться в центре Москвы, пишут «Ведомости». По словам экспертов, этот ход будет покруче переезда Gloria Jeans в бывший флагманский магазин H&M. В марте российский производитель одежды занял опустевшие после ухода шведского бренда из России площади в галерее «Актер» на Тверской улице. Новость быстро попала в заголовки СМИ. Lime же нашел еще более престижную локацию.

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Здание, в котором раньше располагался флагманский магазин Nike, расположено на Кузнецком Мосту. Это объект культурного наследия, построенный в 1903 году. Площадь — почти 3 тысячи кв. м. С 1940-х годов в этом доме располагался Общесоюзный дом моделей одежды, затем там находился магазин одежды премиум-класса Podium concept store. В 2017 году в здании на пяти из семи этажах открылся самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе. И вот теперь туда переезжает Lime — компания, созданная в 2008 году предпринимателем из Самары Дмитрием Хохловым. На данный момент у сети 91 монобрендовый магазин в России, Казахстане, Армении и Белоруссии. Выручка компании «Стиль трейд», управляющей сетью, в прошлом году составила 10,2 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд руб.

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По мнению гендиректора маркетинового агентства «Сбермаркетинг» Станислава Андреева, бывший флагман Nike для Lime — это, конечно, локация на вырост, но ход отличный, считает эксперт.

Станислав Андреев гендиректор маркетинового агентства «Сбермаркетинг»:

«Поскольку компания достаточно активно развивается, сейчас есть окно возможности и можно занять определенную нишу, это в том числе сигнал брендам, которые работают на соответствующем уровне этому месту. Я считаю, что ход очень позитивный, но дальше, наверное, нужно подумать, какую именно продукцию представить. Возможно, нужно сделать дополнительную линейку, которая будет еще больше соответствовать месту и уровню».

Во сколько это обошлось российской компании? Как пишут «Ведомости», площадка выставлялась на аренду за 16 млн рублей с НДС в месяц, но Lime смог получить ее за 12 млн рублей. Инвестиции бренда в открытие магазина составят 200 млн рублей. Nike до своего ухода сделал в помещении прекрасный ремонт, а собственник здания к тому времени обновил все коммуникации. По цифрам все хорошо, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Павел Люлин вице-президент Союза торговых центров:

«Нормальная цена для этой локации — от 12 млн до 14 млн рублей, поэтому я думаю, что Lime выбрал неплохую для себя арендную плату. Это хорошая арендная плата для такой точки».

Объем инвестиций в 200 млн рублей у эксперта вопросов тоже не вызвал. Вопрос в том, хватит ли у Lime ассортимента, чтобы занять пять этажей. По идее, компания должна была продумать и этот момент. Шаг, конечно, эффектный, но рискованный, считает основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов.

Алексей Баженов основатель Института развития индустрии моды Beinopen:

«Мне кажется, что все, кто сейчас растет, — это немножко ставки ва-банк, потому что ты очень быстро перестраиваешься, у тебя в любом месте цепочки могут проваливаться. Это все рискованная вещь, но логически это очень правильно, потому что использовать прокачанную улицу, использовать место, которое было популярно, мне кажется, вполне логично, но это рискованно».