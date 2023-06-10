Глава ВТБ предложил приватизировать отдельные госкомпании

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в России необходимо провести приватизацию в некоторых компаниях. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает ТАСС.

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При этом он отметил, что речь пока идет не о массовой приватизации, а о конкретных случаях. «Сектора отдельные есть, но широкую приватизацию, наверное, в нынешних условиях трудно ожидать. И все же вода камень точит», — сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел судостроительную отрасль. По мнению Костина, подобная мера позволит России «удержаться в свободной экономике».

Кроме того, банкир подчеркнул важность создания в стране условий для повышения частных инвестиций,. Костин отметил, что в настоящее время у бизнеса «есть деньги и отсутствие возможности использовать эти деньги за рубежом».