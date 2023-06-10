В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за поставок в РФ

В Норвегии ряд компаний объявил бойкот бренду сладостей Freia из-за того, что его владелец, производитель кондитерских изделий из США Mondelez International, продолжает распространять свою продукцию в России. Об этом сообщила газета VG.

По информации издания, только за утро 10 июня от сотрудничества с Freia отказались две крупные сети отелей, авиакомпания Norwegian, железнодорожная компания SJ, а также Норвежская ассоциация трекинга. В ближайшее время к бойкоту планирует присоединиться сеть круглосуточных магазинов розничной торговли Travel Retail Norway AS и транспортная компания VY.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.