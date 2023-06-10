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В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за работы его владельца в России

В Норвегии ряд компаний объявил бойкот бренду сладостей Freia из-за того, что его владелец, производитель кондитерских изделий из США Mondelez International, продолжает распространять свою продукцию в России. Об этом сообщила газета VG.

В Норвегии объявили бойкот бренду сладостей из-за поставок в РФ
© globallookpress.com

По информации издания, только за утро 10 июня от сотрудничества с Freia отказались две крупные сети отелей, авиакомпания Norwegian, железнодорожная компания SJ, а также Норвежская ассоциация трекинга. В ближайшее время к бойкоту планирует присоединиться сеть круглосуточных магазинов розничной торговли Travel Retail Norway AS и транспортная компания VY.

Американская компания Mondelez International занимается производством и продажей кондитерских изделий, снеков и напитков. В России она известна по шоколадкам Alpen Gold, Milka и Toblerone, а также по жвачке Dirol, леденцам Halls и другим товарам.

В марте 2022 года компания Mondelez International объявила, что сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. Производитель пояснил, что сосредоточит деятельность на базовых предложениях, при этом продолжив оценивать ситуацию и корректируя ее по мере необходимости.

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