Владелец Libresse передаст управление предприятиями в РФ российским акционерам

Владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity передаст право управления предприятиями в РФ российским акционерам. Их деятельность будет продолжена. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга .

"Действительно, руководство глобальной шведской компании Essity приняло решение покинуть российский рынок и передать право управления производственными мощностями российским акционерам. Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость", - говорится в сообщении.

"Минпромторг России в курсе ситуации и внимательно наблюдает за процессом передачи прав и дальнейшей работой предприятий, находясь в постоянном контакте с новыми собственниками", - заявили там.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, в российском подразделении работают около 1 300 сотрудников. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и Tena. В РФ работают три фабрики Essity.