Стало известно о продаже крупной компании-дистрибьютора газа в Чехии

Крупнейшая компания-распределитель газа в Чехии GasNet оказалась выставленной на продажу за несколько десятков миллиардов крон. Об этом пишет газета Hospodarske noviny.

© Газета.Ru

В публикации указали, что стоимость GasNet составляет десятки миллиардов крон. Компания обеспечивает газом домохозяйства и юридические субъекты на всей территории Чехии, кроме Праги и Южночешского края.

По данным издания, число клиентов компании сейчас составляет около 2,3 млн человек. Кроме того, она владеет 65 тыс. км газопроводов.

Авторы статьи добавили, что фирму решил продать ее единственный собственник — консорциум инвесторов во главе с компанией Macquarie Asset Management.

23 апреля газета Seznam zpravy, ссылаясь на данные Министерства промышленности и торговли Чешской Республики писала, что по итогам первого квартала 2023 года Чехия впервые в истории отказалась от использования российского газа в пользу топлива из Норвегии.