"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" завершил плановые работы на "Турецком потоке" и возобновил прокачку газа. Об этом заявили в пресс-службе холдинга.
"Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостанавливалась с 5 по 12 июня в связи с проведением планового технического обслуживания. В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.
"Турецкий поток" является экспортным газопроводом, его мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год. Одна ветка трубы предназначена для турецких потребителей, а вторая, транзитная, для европейских стран.