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"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" завершил плановые работы на "Турецком потоке" и возобновил прокачку газа. Об этом заявили в пресс-службе холдинга.

"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку"
© Российская Газета

"Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостанавливалась с 5 по 12 июня в связи с проведением планового технического обслуживания. В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.

"Турецкий поток" является экспортным газопроводом, его мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год. Одна ветка трубы предназначена для турецких потребителей, а вторая, транзитная, для европейских стран.

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