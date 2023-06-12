"Газпром" возобновил прокачку газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" завершил плановые работы на "Турецком потоке" и возобновил прокачку газа. Об этом заявили в пресс-службе холдинга.

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"Транспортировка газа сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.

Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостанавливалась с 5 по 12 июня в связи с проведением планового технического обслуживания. В прошлом году работы также проводились летом, с 21 по 28 июня.