На Украине появились первые «женские купе»

Проект запущен в пилотном режиме. Приобрести билеты в такие купе смогут женщины с детьми, которым не исполнилось пяти лет. Стоимость проезда в «женских купе» не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Купить билет можно будет в мобильном предложении «Укрзализныця» с 30 июня. «Женские купе» будут доступны на четырех рейсах дальнего следования, уточняет пресс-служба компании. В компании также отметили, что в случае, если в «женское купе» «каким-то чудом попадет мужчина», нужно сообщить об этом проводнику — и «вопрос решат».