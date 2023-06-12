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Компания "Укрзализныця" запустила в пилотном режиме "женские купе" в поездах

Компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») впервые запустила «женские купе», сообщает пресс-служба организации в Telegram.

На Украине появились первые «женские купе»
© Газета.Ru

Проект запущен в пилотном режиме. Приобрести билеты в такие купе смогут женщины с детьми, которым не исполнилось пяти лет. Стоимость проезда в «женских купе» не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Купить билет можно будет в мобильном предложении «Укрзализныця» с 30 июня. «Женские купе» будут доступны на четырех рейсах дальнего следования, уточняет пресс-служба компании. В компании также отметили, что в случае, если в «женское купе» «каким-то чудом попадет мужчина», нужно сообщить об этом проводнику — и «вопрос решат».

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