Будущая флагманская авиакомпания Riyadh Air начнет полеты в 2025 году

Недавно учрежденная в Саудовской Аравии авиакомпания Riyadh Air, которая задумана как будущий флагман королевства, начнет выполнять первые полеты в 2025 году. Об этом в понедельник заявил генеральный директор авиакомпании Тони Дуглас.

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"Это первый глобальный шаг, открывающий перед нами множество перспектив и возможностей, которые позволят нам начать первые полеты уже в 2025 году", - сказал Дуглас на презентации первого самолета авиакомпании, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

На мероприятии был представлен самолет Boeing 787 Dreamliner в темно-фиолетовой ливрее с белым логотипом авиакомпании на хвосте и двигателях. Название перевозчика на английском и арабском языках расположено на передней части фюзеляжа. В 13 часов по местному времени (совпадает с мск) первый самолет Riyadh Air выполнил демонстрационный полет в сопровождении группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил королевства.

12 марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о создании новой авиакомпании, которая должна стать конкурентом крупнейших перевозчиков в регионе - катарской Qatar Airways, а также эмиратских Etihad Airways и Emirates. Авиакомпания Riyadh Air принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), объем активов которого в третьем квартале 2022 года достиг $620 млрд. Планируется, что к 2030 году новый флагманский перевозчик будет обслуживать более 100 направлений по всему миру.