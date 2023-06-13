Сбер запустил онлайн-пространство для заботы о здоровье

Ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, Сбер представил единое онлайн-пространство, где собраны услуги и сервисы индустрии здоровья, сообщает пресс-служба компании.

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В мобильном приложении "СберБанк Онлайн" появилась витрина "Здоровье", которая позволяет круглосуточно записаться на прием к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога "СберЗдоровья", а также купить лекарства и товары для здоровья и красоты через мобильное приложение или сайт СБЕР ЕАПТЕКИ.

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В витрину можно загрузить данные полиса ОМС, и, используя виртуального ассистента "Салют", войти в "Комнату здоровья", которая помогает получить нужную информацию и позволяет заказать лекарства и косметические средства.

Пользователю достаточно сказать или написать, какие товары нужны, - и виртуальный ассистент выберет все необходимое, найдет соответствующие инструкции и положит товары в корзину, после чего останется оформить заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ, уточнили в Сбере.

Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис "Анализ симптомов" подберет трех врачей разных специальностей. Для этого понадобится сообщить свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на пять уточняющих вопросов. После этого клиента перенаправят в приложение "СберЗдоровье" для записи к конкретному врачу.

Также в "Комнате здоровья" клиенты могут найти аптеку или клинику в нужной точке города, больше узнать о том, как заботиться о своем организме, и купить умные тонометры "СберЗдоровья". Кроме того, в комнате будут находиться видеотренировки с инструктором FitStars.