У нидерландских банков возникли проблемы с заморозкой активов РФ

Нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в написании фамилий, сообщает местный телеканал NOS.

По данным канала, примерно треть банков не смогла найти активы россиян, внесенных в санкционные списки. Как выяснилось, зачастую это связано с ошибками в написании фамилий.

Ранее «Тинькофф банк» и «Альфа банк» обратились в суд Европейского союза с исками. Банки собираются обжаловать введенные против них в феврале санкции ЕС.

«Тинькофф банк» подал заявление 18 мая, «Альфа банк» — 22 мая. Frank Media направили запросы в банки.

«Росбанк» 18 мая обратился с аналогичным иском в суд, сообщало ранее Frank Media. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

Во всех трех случаях не раскрыты содержание исков и предполагаемые даты слушаний.