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Нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в написании

Нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в написании фамилий, сообщает местный телеканал NOS.

У нидерландских банков возникли проблемы с заморозкой активов РФ
© ТАСС

По данным канала, примерно треть банков не смогла найти активы россиян, внесенных в санкционные списки. Как выяснилось, зачастую это связано с ошибками в написании фамилий.

Ранее «Тинькофф банк» и «Альфа банк» обратились в суд Европейского союза с исками. Банки собираются обжаловать введенные против них в феврале санкции ЕС.

«Тинькофф банк» подал заявление 18 мая, «Альфа банк» — 22 мая. Frank Media направили запросы в банки.

«Росбанк» 18 мая обратился с аналогичным иском в суд, сообщало ранее Frank Media. Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.

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Во всех трех случаях не раскрыты содержание исков и предполагаемые даты слушаний.

В конце февраля этого года Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, и в список попали три российских банка: «Тинькофф банк», «Альфа банк» и «Росбанк». Санкции предполагают заморозку их активов на территории ЕС и запрет на сделки с этими банками.

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