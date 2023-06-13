Экс-зампред ЦБ: Россию могут покинуть 50 банков

Россию могут покинуть 50 банков
В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков.
«Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе — Китая. Они, конечно, не будут закрываться», – заявил гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Как сообщают «Известия», первая группа - иностранные кредитные организации. Вторая группа уходящих кредитных организаций — это небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниями или предприятиям. Третья группа — кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их владельцы — государство, частный бизнес — будут сокращать расходы.
Ранее "СП" писала, что один из крупнейших турецких банков — Denizbank — начал без предупреждения списывать крупные суммы денег со счетов россиян.