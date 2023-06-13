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Активы Starbucks в России продали за 500 млн рублей

Сумма сделки по продаже активов Starbucks в России составила около 500 млн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский.

Активы Starbucks в России продали за 500 млн рублей
© globallookpress.com

"Около 500 млн (рублей). Мы покупали по сути закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть", - сказал он.

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Пинский напомнил, что основная часть заведений сети Stars Coffee, пришедшей на смену Starbucks в России, была запущена в конце сентября - начале октября прошлого года. И если в ноябре новая сеть отставала от показателей Starbucks, то в январе сравнялась, а в феврале превысила.

"Несколько точек закрыли сознательно из-за условий аренды. Мы сделали предложения владельцам, кто-то согласился, а кое-где не пошли навстречу. Значит, так тому и быть. При этом мы уже открываем точки в новых локациях, где Starbucks никогда не было, и они работают не хуже остальных. Даже франшизы стали продавать. Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернем до конца года", - отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что новой сети кофеен удалось "качественно улучшить продукт" и расширить ассортимент.

"Кофе стал мягче, поскольку в Starbucks была проблема темной обжарки, из-за чего напитки горчили. И с едой у них получалось не очень хорошо из-за того, что во всех 30 тыс. кафе по миру предлагался один и тот же набор. У нас в этом смысле руки развязаны, мы добавили разнообразия, а цену подняли на уровень инфляционной коррекции. Раньше средний чек был в районе 430 рублей, у нас стал 580, но это произошло из-за расширения ассортимента. По прибыли и обороту у нас сейчас дела идут намного лучше", - рассказал он.

О ситуации со Starbucks

В марте 2022 года сеть кофеен Starbucks сообщила, что временно приостанавливает всю деловую активность, включая поставки продукции, на территорию РФ в связи с событиями вокруг Украины. 23 мая компания заявила о решении уйти с российского рынка.

Активы Starbucks приобрели в партнерстве рэпер Тимур Юнусов (Тимати), бизнесмен Антон Пинский и компания "Синдика".

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