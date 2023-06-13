ЕЦБ призвал оставшиеся в России европейские банки прекратить работу

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на финансовые институты еврозоны, добиваясь их ухода с российского рынка. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление председателя Надзорного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

По словам чиновника, еще действующие в стране европейские банки должны сосредоточиться на снижении своей активности в РФ и "предпочтительно на оперативном прекращении своей деятельности" в стране. Европейские власти "не только приветствуют такие действия", но и "оказывают большое давление" на оставшиеся в РФ финансовые институты из-за связанных с этим "репутационных рисков", добавил он. В то же время Энриа отметил, что продажа бизнеса в России представляет сложность для европейских финансовых учреждений.

В начале мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International объявила о том, что закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, за исключением своей дочерней структуры в РФ Raiffeisenbank Russia. В отчете о результатах операционной деятельности группы за первый квартал 2023 года отмечалось, что она намерена двигаться в направлении продажи или выведения в отдельную компанию российской "дочки" в полном соответствии "с местными и международными законами", а операционная и финансовая деятельность группы в России будет продолжать сокращаться.