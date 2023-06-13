Правительство одобрило законопроект на сверхприбыль для крупных компаний

Правительство одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний, но с некоторыми уточнениями, сообщили в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, а также тех, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы не превышает одного млрд рублей. В периметр налога также не войдут компании малого и среднего бизнеса, организации-плательщики единого сельскохозяйственного налога, компании нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог будет уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляться налогоплательщиками самостоятельно.

В правительстве пояснили, что сумму налога можно будет снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

"Мы договорились, что в этом году, если компания заплатит соответствующий налог, то он составит 5%", - сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что средства, полученные от налога на сверхприбыль будут направлены на поддержку нуждающихся семей.