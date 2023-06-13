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В «Тинькофф инвестициях» оценили готовность компаний РФ к IPO

Глава компании «Тинькофф инвестиции» Дмитрий Панченко заявил, что к проведению первичного размещения акций готовы около 30 компаний России. Его слова приводит «РИА Новости».

В «Тинькофф инвестициях» оценили готовность компаний РФ к IPO
© РИА Новости

«Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO», — сказал Панченко.

Он отметил, что речь идет о таких крупных ритейлерах, в которых «каждый тратит деньги». Панченко ожидает, что до конца 2023 года «случится три-четыре IPO».

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