В «Тинькофф инвестициях» оценили готовность компаний РФ к IPO
Глава компании «Тинькофф инвестиции» Дмитрий Панченко заявил, что к проведению первичного размещения акций готовы около 30 компаний России. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я вижу, наверное, компаний 30 в высокой степени готовности к IPO», — сказал Панченко.
Он отметил, что речь идет о таких крупных ритейлерах, в которых «каждый тратит деньги». Панченко ожидает, что до конца 2023 года «случится три-четыре IPO».
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