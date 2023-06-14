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Греф ответил на вопрос о покупке Сбербанком активов уходящих из России банков

Глава Сбербанка Герман Греф исключил покупку кредитной организацией активов уходящих из России иностранных банков. Об этом он заявил в интервью РБК.

Греф ответил на вопрос о покупке Сбербанком активов уходящих из России банков
© РИА Новости

«Неинтересно», — ответил Греф на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред Центробанка Михаил Сухов предупредил о том, что в ближайшее время из России может уйти большинство иностранных банков. В то же время не будут уходить из страны иностранные банки, капитал которых находится под контролем «дружественных» государств, в том числе — Китая, добавил он.

По словам генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, окончательный уход иностранных банков из России не сильно скажется на потребителях банковских услуг

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