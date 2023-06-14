Греф ответил на вопрос о покупке Сбербанком активов уходящих из России банков

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред Центробанка Михаил Сухов предупредил о том, что в ближайшее время из России может уйти большинство иностранных банков. В то же время не будут уходить из страны иностранные банки, капитал которых находится под контролем «дружественных» государств, в том числе — Китая, добавил он.