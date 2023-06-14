Портфель рублевых пассивов Сбербанка превысит 20 триллионов рублей

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев спрогнозировал, что к концу 2023 года портфель рублевых пассивов банка превысит 20 триллионов рублей. Об этом он рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, за май текущего года прирост портфеля составил более 400 миллиардов рублей, что оказалось больше апрельских показателей. В целом с начала года он увеличился почти на 800 миллиардов, до 19 триллионов рублей.

Царев отметил, что росту портфеля способствуют сбалансированные продуктовые предложения и улучшение условий по вкладам. В качестве примера он привел переход на ежемесячное начисление процентов по СберВкладу, что повысило его востребованность, а также вклад Лучший процент, который стал удобным и выгодным предложением для клиентов, желающих перевести свои сбережения из иностранных валют в рубли.