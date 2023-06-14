Сбер будет массово кредитовать юрлиц в дирхамах, когда в РФ появится рынок этой валюты
Сбер готов массово выдавать кредиты юрлицам в дирхамах (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), как только в РФ появится рынок этой валюты, пока сосредоточится на депозитных продуктах, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023.
"Что касается других "мягких" валют, тот тут вопрос того, насколько насыщено предложение внутри России. Мы видим сейчас спрос от некоторых клиентов на дирхамы и рупии, особенно со стороны тех клиентов, которые активно работают с этими государствами. Но для того, чтобы выдать кредит, надо эти средства привлечь. Поэтому у нас пока еще нет такого большого рынка дирхама внутри России и, как только он появится, мы начнем выдавать кредиты в дирхамах юрлицам массово, но пока мы нацелены на то, чтобы увиличивать объем депозитов в дирхамах", - отметил Ведяхин.