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Сбер будет массово кредитовать юрлиц в дирхамах, когда в РФ появится рынок этой валюты

Сбер готов массово выдавать кредиты юрлицам в дирхамах (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), как только в РФ появится рынок этой валюты, пока сосредоточится на депозитных продуктах, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023.

Сбер будет массово кредитовать юрлиц в дирхамах, когда в РФ появится рынок этой валюты
© РИА Новости

"Что касается других "мягких" валют, тот тут вопрос того, насколько насыщено предложение внутри России. Мы видим сейчас спрос от некоторых клиентов на дирхамы и рупии, особенно со стороны тех клиентов, которые активно работают с этими государствами. Но для того, чтобы выдать кредит, надо эти средства привлечь. Поэтому у нас пока еще нет такого большого рынка дирхама внутри России и, как только он появится, мы начнем выдавать кредиты в дирхамах юрлицам массово, но пока мы нацелены на то, чтобы увиличивать объем депозитов в дирхамах", - отметил Ведяхин.

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