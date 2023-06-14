Сбер с начала 2023 года увеличил корпоративное кредитование в юанях в пять раз

"Объем (корпоративных - прим. ТАСС) кредитов в юанях у нас вырос в пять раз с начала года. Саму сумму я не назову, но пятикратный рост кредитного портфеля в юанях - это хороший знак того, что эта валюта становится максимально востребованной. Есть сейчас вопросы на рынке с юаневой ликвидностью, это факт. Рынок юаня пока не глубокий, объем ликвидности не такой большой, как нам бы хотелось, но мы считаем, что за юанем, как за основной иностранной валютой, будущее", - сказал он.