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Сбер с начала 2023 года увеличил корпоративное кредитование в юанях в пять раз

Сбер с начала 2023 года нарастил объем корпоративного кредитования в юанях в пять раз, видит дальнейший потенциал роста, сообщил журналистам первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ-2023.

Сбер с начала 2023 года увеличил корпоративное кредитование в юанях в пять раз
© РИА Новости

"Объем (корпоративных - прим. ТАСС) кредитов в юанях у нас вырос в пять раз с начала года. Саму сумму я не назову, но пятикратный рост кредитного портфеля в юанях - это хороший знак того, что эта валюта становится максимально востребованной. Есть сейчас вопросы на рынке с юаневой ликвидностью, это факт. Рынок юаня пока не глубокий, объем ликвидности не такой большой, как нам бы хотелось, но мы считаем, что за юанем, как за основной иностранной валютой, будущее", - сказал он.

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