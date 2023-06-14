"Норникель" и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

"Норникель" и VK на Санкт-Петербурском экономическом форуме подписали соглашение, в рамках которого компании будут совместно разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса, передает корреспондент ТАСС.

"Документ, подписанный на Петербургском экономическом форуме, предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе VK.

Соглашение подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

В частности, компании планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы, добавили в пресс-службе VK.