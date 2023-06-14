$83.64+1.0090.39+1.38

"Норникель" и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса

"Норникель" и VK на Санкт-Петербурском экономическом форуме подписали соглашение, в рамках которого компании будут совместно разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса, передает корреспондент ТАСС.

"Норникель" и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса
© РИА Новости

"Документ, подписанный на Петербургском экономическом форуме, предполагает сотрудничество в области облачных вычислений и виртуализации IT-инфраструктуры, разработки многофункциональных платформ и порталов, инструментов для управления большими данными и технологий искусственного интеллекта", - сообщили в пресс-службе VK.

Соглашение подписали статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков и управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

В частности, компании планируют разрабатывать технологии интернета вещей и отраслевые геоинформационные сервисы, добавили в пресс-службе VK.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители