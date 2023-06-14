Росатом приобрел завод "Киров-Энергомаш"
Производственные мощности одного из крупнейших российских производителей энергооборудования - АО "Завод "Киров-Энергомаш" - вошли в состав машиностроительного дивизиона Росатома (АЭМ, АО "Атомэнергомаш"). Об этом в среду сообщила пресс-служба АЭМ.
"АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) и Группа компаний "Кировский завод" заключили договор, согласно которому 100% пакета акций АО "Завод "Киров-Энергомаш" приобретены АО "ОКБМ Африкантов", - говорится в сообщении.
В результате завершенной сделки производственные мощности АО "Завод "Киров-Энергомаш" вошли в состав машиностроительного дивизиона Росатома.
АО "Завод "Киров-Энергомаш" осуществляет проектирование, разработку и поставку техники для судостроительной и нефтегазовой отраслей, тепло- и гидроэнергетики, атомной энергетики. В 2021 году АО "ОКБМ Африкантов" и АО "Завод "Киров-Энергомаш" подписали договор на поставку восьми паротурбинных установок единичной мощностью 58 МВт для четырех модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ), которые обеспечат энергоснабжение Баимской рудной зоны. Договор предусматривает также участие завода в пусконаладочных работах и швартовных испытаниях МПЭБов.