Раскрыты детали о работе бывшего завода IKEA

Бывший завод IKEA в Новгородской области в скором времени приступит к выпуску своей продукции. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках ПМЭФ, передает агентство «Прайм».

Он также анонсировал постепенное расширение ассортимента.

Предприятие возобновило работу в начале июня под брендом «Экстраверт» после простоя, который продлился более чем год. По словам Никитина, выпуск ДСП и производство мебели на предприятии сохранят.

Реализация товаров начнется с учетом потребностей внутреннего рынка России, заявил он. Также он отметил, что ассортимент продукции будет расширяться.

Новый собственник вложит в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года, уточнил губернатор.