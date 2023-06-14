Раскрыты детали о работе бывшего завода IKEA
Бывший завод IKEA в Новгородской области в скором времени приступит к выпуску своей продукции. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках ПМЭФ, передает агентство «Прайм».
Он также анонсировал постепенное расширение ассортимента.
Предприятие возобновило работу в начале июня под брендом «Экстраверт» после простоя, который продлился более чем год. По словам Никитина, выпуск ДСП и производство мебели на предприятии сохранят.
Реализация товаров начнется с учетом потребностей внутреннего рынка России, заявил он. Также он отметил, что ассортимент продукции будет расширяться.
Новый собственник вложит в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года, уточнил губернатор.
IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновлять. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики.