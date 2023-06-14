"Сибур" в 2022 году увеличил выручку на 13%, а показатель EBITDA - на 5,4%, следует из годового отчета компании. При этом капитальные расходы снизились на 4,2%, а операционные - выросли на 22,4%.

"Сибур" в 2022 г. увеличил выпуск полиэтилена на 30% к 2021 г., полипропилена - на 4%, эластомеров - на 83%, пластиков и продуктов органического синтеза - на 45%. Объем продаж "Сибура" в 2022 году составил более 7,3 млн т нефтехимии, 2,25 млн т сжиженных углеводородных газов, 0,63 млн т нафты. Компания переработала 20,338 млрд кубометров попутного нефтяного газа.

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"В ходе прошлого года, несмотря на турбулентность геополитической обстановки, "Сибуру" удалось обеспечить полную загрузку производственных мощностей группы. Компания пересмотрела подходы к принятию решений, учитывая взаимодействие со смежными отраслями", - отметил гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов, слова которого приводятся в отчете.

"Основным вызовом отчетного периода, связанным с обеспечением логистических операций компании, стало сокращение возможностей экспорта продукции и нарушение логистических цепочек. Ключевым рынком, помимо России, Таможенного союза и СНГ (70%), во второй половине 2022 года стали страны Азии (14%) - в первую очередь Китай, Турция (6%). Объем экспорта по новым направлениям вырос более чем в два раза. Такие показатели были достигнуты за счет развития альтернативных маршрутов и работы с новыми поставщиками", - подчеркивает компания.

"Сибур" расширил общие складские мощности до 522 тыс. т против 207 тыс. т годом ранее, в том числе более 100 тыс. т складских мощностей было добавлено на зарубежных рынках.

Общий объем перевозок компании в 2022 году достиг 18,1 тыс. т (14,1 тыс. т в 2021 году). Наибольший объем в разбивке по видам транспорта зафиксирован в железнодорожных перевозках - 51%. "Сибур" в конце первого полугодия 2022 г. перестроил логистические процессы по мультимодальным перевозкам. По состоянию на начало 2023 года более 60% перевозок компания выполняет новыми морскими линиями.

Также в первом полугодии 2022 года значительно выросли логистические тарифы на фоне ограничений и переориентации транспортных потоков.