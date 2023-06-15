ГТЛК отсудила в Лондоне 220 млн евро

Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих заявил о взыскании с норвежской судоходной компании Havila Kystruten 220 млн евро в качестве компенсации за четыре круизных паромных судна, которые были построены на турецкой верфи Tersan, передают «Ведомости».

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Собеседник издания отметил, что компания ожидает поступления этих средств на счета зарубежных структур ГТЛК в ближайшие месяцы.

Дитрих назвал этот случай показательным. По его словам, «даже зарубежные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров».

Сумма в 220 млн евро включает в себя цену головного судна, переданного заказчику до введения санкций против российской компании, и финансирование, предоставленное дочерними структурами ГТЛК по трем серийным судам.