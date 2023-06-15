ГТЛК отсудила в Лондоне 220 млн евро
Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих заявил о взыскании с норвежской судоходной компании Havila Kystruten 220 млн евро в качестве компенсации за четыре круизных паромных судна, которые были построены на турецкой верфи Tersan, передают «Ведомости».
Собеседник издания отметил, что компания ожидает поступления этих средств на счета зарубежных структур ГТЛК в ближайшие месяцы.
Дитрих назвал этот случай показательным. По его словам, «даже зарубежные суды не поддерживают такого поведения бывших партнеров».
Сумма в 220 млн евро включает в себя цену головного судна, переданного заказчику до введения санкций против российской компании, и финансирование, предоставленное дочерними структурами ГТЛК по трем серийным судам.
В 2019 году ГТЛК заказала для норвежцев строительство четырех паромов на турецкой верфи Tersan Shipyard, которая расположена под Стамбулом. Речь идет о Capella, Castor, Polaris, Pollux. США, Великобритания и Евросоюз после начала специальной военной операции РФ на Украине ввели санкции в отношении ГТЛК и дочерних структур, которые базируются в Европе и Азии.