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"Норникель" наращивает перевозки грузов по СМП

"Норникель" выполняет программу по наращиванию перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с небольшим сдвигом вправо, сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев на Петербургском международном экономическом форуме.

"Норникель" наращивает перевозки грузов по СМП
© РИА Новости

"Уже в 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития и с Росатомом, в котором указали прогнозные объемы перевозок по СМП до 2030 года. Сейчас это соглашение выполняется, но с небольшим сдвигом вправо", - сказал он.

По словам Грачева, в 2020 году компания перевезла 1,5 млн тонн грузов, в 2022 году - более 2 млн тонн.

"То есть мы увеличили объем на 40%", - добавил он.

Говоря о перспективах Грачев отметил, что долгосрочно компании понадобится замена выбывающих судов ледокольного класса.

"В настоящее время мы используем свой флот, который представляет из себя 6 судов повышенной ледокольной проходимости", - сказал он.

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