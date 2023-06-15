"Норникель" наращивает перевозки грузов по СМП
"Норникель" выполняет программу по наращиванию перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) с небольшим сдвигом вправо, сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев на Петербургском международном экономическом форуме.
"Уже в 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития и с Росатомом, в котором указали прогнозные объемы перевозок по СМП до 2030 года. Сейчас это соглашение выполняется, но с небольшим сдвигом вправо", - сказал он.
По словам Грачева, в 2020 году компания перевезла 1,5 млн тонн грузов, в 2022 году - более 2 млн тонн.
"То есть мы увеличили объем на 40%", - добавил он.
Говоря о перспективах Грачев отметил, что долгосрочно компании понадобится замена выбывающих судов ледокольного класса.
"В настоящее время мы используем свой флот, который представляет из себя 6 судов повышенной ледокольной проходимости", - сказал он.