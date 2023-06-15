"Норникель" наращивает перевозки грузов по СМП

"Уже в 2022 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минвостокразвития и с Росатомом, в котором указали прогнозные объемы перевозок по СМП до 2030 года. Сейчас это соглашение выполняется, но с небольшим сдвигом вправо", - сказал он.