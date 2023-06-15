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«Росатом» и «дочка» DP World подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок по СМП

Госкорпорация «Росатом» и компания DP World Russia FSE на ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по Северному морскому пути и евроазиатской логистике.

«Росатом» и «дочка» DP World подписали соглашение о развитии контейнерных перевозок по СМП
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что соглашение подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и председатель и главный исполнительный директор группы DP World Султан Ахмед бин Сулайем.

В конце мая Лихачёв рассказал, что «Росатом» получил запросы от Вьетнама, Мьянмы, Турции, других стран на постройку ветропарков.

По его словам, у корпорации локализована вся необходимая цепочка, созданы все композитные компетенции, стопроцентно импортонезависимые.

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