«Аэрофлот» и ФПК договорились о расширении сотрудничества

«Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (ФПК) договорились о расширении сферы взаимодействия для повышения доступности перевозок. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

© пресс-служба АО "ФПК"

Меморандум о взаимопонимании между двумя компаниями в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.

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Согласно документу, стороны намерены работать над дальнейшим совершенствованием проекта комбинированных перевозок по схеме «самолет плюс поезд», а также в направлении развития двустороннего сотрудничества в рамках программ лояльности «Аэрофлот бонус» и «РЖД бонус».

«Мы рады продолжить и расширить сотрудничество с Федеральной пассажирской компанией, которое показало свою несомненную актуальность и востребованность. Результаты прошлого летнего сезона подтвердили, что благодаря пилотному проекту ФПК на юге России значительно упрощается логистика пассажиров. Комбинация воздушного и наземного транспорта с удобными пересадками — это комфортный способ путешествовать в отдаленные регионы, с которыми нет прямого авиасообщения. Уверен, что наша совместная работа будет и далее содействовать решению важной государственной задачи по повышению мобильности населения России», — отметил генеральный директор компании «Аэрофлот» Сергей Александровский.

В свою очередь, генеральный директор ФПК Владимир Пястолов подчеркнул, что сегодня вместе с «Аэрофлотом» Федеральная пассажирская компания обеспечивает стабильные и безопасные перевозки внутри страны, в том числе и на южных направлениях, которые в летний период наиболее востребованы.

«Это наша первостепенная стратегическая задача. Вместе с компанией «Аэрофлот» мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и хотим предложить пассажирам новые решения, которые позволят сделать путешествия по России, в том числе с туристическими целями, удобными и доступными для всех слоев населения», — сказал Владимир Пястолов.