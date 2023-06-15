Ozon может арендовать крупный склад в Санкт-Петербурге

Ozon ведёт переговоры с девелопером PNK group об аренде у него порядка 120 130 тыс. кв.м в логистическом комплексе «PNK парк Колпино», который находится в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, соглашение о сотрудничестве может быть подписано совсем скоро. По информации источников, возможно, что объект построят по запросу клиента и тот возьмёт его в аренду. Логистический комплекс будет расположен в индустриальном парке, который находится между Колпинском и Московским шосее и улицей Софийской. Ранее представитель PNK group рассказывал изданию, что площадь склада составит около 380 тыс. кв. м.

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Источники предполагают, что онлайн-ритейлер расширяется из-за растущего спроса и увеличения ассортимента. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев подтвердил, что Ozon увеличивает количестов арендуемых складов по всей стране, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Стоимость аренды в объекте в «PNK парк Колпино» составляет около 7,6 тыс. — 7,8 тыс. руб. за один кв. м в год без НДС, рассказал журналистам руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. В таком случае аренда обойдётся Ozon в 912 млн — 1,1 млрд руб. Вложение в строительство объекта эксперт оценивает примерно в 10 млрд руб.

К тому же сделка между ним и PNK group может стать одной из крупнейших за всю историю петербургского рынка, отмечают консультанты.