Ozon может арендовать крупный склад в Санкт-Петербурге
Ozon ведёт переговоры с девелопером PNK group об аренде у него порядка 120 130 тыс. кв.м в логистическом комплексе «PNK парк Колпино», который находится в Петербурге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из них, соглашение о сотрудничестве может быть подписано совсем скоро. По информации источников, возможно, что объект построят по запросу клиента и тот возьмёт его в аренду. Логистический комплекс будет расположен в индустриальном парке, который находится между Колпинском и Московским шосее и улицей Софийской. Ранее представитель PNK group рассказывал изданию, что площадь склада составит около 380 тыс. кв. м.
Источники предполагают, что онлайн-ритейлер расширяется из-за растущего спроса и увеличения ассортимента. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев подтвердил, что Ozon увеличивает количестов арендуемых складов по всей стране, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Стоимость аренды в объекте в «PNK парк Колпино» составляет около 7,6 тыс. — 7,8 тыс. руб. за один кв. м в год без НДС, рассказал журналистам руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. В таком случае аренда обойдётся Ozon в 912 млн — 1,1 млрд руб. Вложение в строительство объекта эксперт оценивает примерно в 10 млрд руб.
К тому же сделка между ним и PNK group может стать одной из крупнейших за всю историю петербургского рынка, отмечают консультанты.
Ранее стало известно, что Ozon планирует выйти на рынок Армении осенью 2023 года. Компания рассчитывает открыть локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру в стране. Ozon будет привлекать местных продавцов, которые смогут продавать через платформу и в Армении, и в России. Армения станет четвёртой страной СНГ, в которой Ozon локализует бизнес. С 2021 года Ozon развивает бизнес в Беларуси и Казахстане, а в декабре 2022 маркетплейс вышел на рынок Кыргызстана. В Кыргызстане продажи на покупателей запустятся уже в июле.