Доля валютных вкладов физлиц в Сбербанке составляет около 8%

«Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро», — рассказал царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).