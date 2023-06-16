Сбер закрыл сделку по продаже дочернего банка в Австрии

" Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Verm gensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банкового рынка. Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения", - сообщил банк.

"Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", - сообщил он, его слова приводит пресс-служба банка.

Ранее СМИ сообщали, что австрийская группа Raiffeisen Bank International разрабатывает схему обмена активами со Сбербанком. Как писало издание Der Standard, ссылаясь на материал еженедельника Falter, по результатам сделки Сбербанк может получить активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен - российского банка в Австрии. В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком "теоретическим соображением". Однако позже глава Сбербанка Герман Греф опроверг подобные переговоры, назвав информацию о них сплетнями.