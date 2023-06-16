"Сбер" запустил проект по возврату клиентам денег, переведенных мошенникам

"Мы запустили проект. <…> Пошли на эксперимент, взяли на себя непростую бюрократическую работу. На основании доверенности от наших клиентов сразу же возвращаем эту сумму и берем на себя обязательство вернуть эту сумму чуть позже, тоже через суд от имени клиента. У нас это получилось, мы уже имеем в активе возврат таких денежных средств в интересах нескольких сотен клиентов, клиенты очень довольны. Их реакция превзошла все ожидания", - сказал он.