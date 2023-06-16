$83.65-0.3191.63+0.67

В Чечне заработает Карта жителя и Карта туриста республики на базе платежной системы "Мир"

Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Хучиев подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

В Чечне заработает Карта жителя и Карта туриста на базе системы "Мир"
© ТАСС

Соглашение предусматривает запуск в регионе двух крупных проектов - Карты жителя Чеченской Республики и Карты туриста. Оба проекта будут реализованы на базе платежной системы "Мир". Кроме того, документ регламентирует взаимодействие региональной власти и национальной платежной системы по развитию безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью транспортной процессинговой платформы НСПК (НСПК - оператор платежной системы "Мир").

Видео дня

"Карта жителя региона - это проект, который должен упростить жизнь людей в регионе, а их повседневные покупки сделать более выгодными. Карта туриста, в свою очередь, призвана удешевить поездки в Чечню, но не для жителей региона, а для туристов со всей России. В том числе, с властями республики мы договорились о сотрудничестве в сфере развития и популяризации карт "Мир" на горнолыжном курорте "Ведучи". Новый сервис позволит использовать обычную банковскую карту "Мир" в качестве ски-пасса. Уверен, наши инициативы в туристической отрасли сделают курортные территории региона еще более привлекательными для путешественников", - сказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

"Сегодняшнее подписание соглашения положит начало новому вектору развития системы, которая сегодня уже стремительно развивается. Безусловно, оно открывает новые возможности и для жителей Чеченской Республики, внесет новый стимул в социально-экономическое развитие региона. Начало положено, и мы уверены, что продолжение будет успешным", - прокомментировал Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Хучиев.

В ближайшее время будет создана рабочая группа с участием профильных органов власти республики и представителей платежной системы "Мир" для формирования дорожной карты со сроками и целями по каждому из направлений сотрудничества.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители