В Чечне заработает Карта жителя и Карта туриста на базе системы "Мир"

"Карта жителя региона - это проект, который должен упростить жизнь людей в регионе, а их повседневные покупки сделать более выгодными. Карта туриста, в свою очередь, призвана удешевить поездки в Чечню, но не для жителей региона, а для туристов со всей России. В том числе, с властями республики мы договорились о сотрудничестве в сфере развития и популяризации карт "Мир" на горнолыжном курорте "Ведучи". Новый сервис позволит использовать обычную банковскую карту "Мир" в качестве ски-пасса. Уверен, наши инициативы в туристической отрасли сделают курортные территории региона еще более привлекательными для путешественников", - сказал генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.