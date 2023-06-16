Пулково в 2023 году впервые вернется к рекордным цифрам допандемийного 2019 года

"В 2023 году мы уверенно можем говорить о том, что мы вышли на путь к новым рекордам. Уже сейчас мы идем с плюсом в 5% по отношению к 2019 году, мы превысили рекордные показатели того года за счет российского трафика. Количество пассажиров, летающих по регионам России, у нас выросло на 82%, почти в два раза к 2019 году. Мы ожидаем, с высокой вероятностью, что в этом году преодолеем общую планку в 20 млн пассажиров", - отметил Леонид Сергеев.