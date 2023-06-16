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Пулково в 2023 году впервые вернется к рекордным цифрам допандемийного 2019 года

Аэропорт Пулково по итогам 2023 года превысит свои рекордные показатели, достигнутые в допандемийном 2019 году. Тогда в общей сложности было перевезено 19,6 млн пассажиров, в этом году ожидается более 20 млн, рассказал в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума генеральный директор управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев.

Пулково в 2023 году впервые вернется к рекордным цифрам допандемийного 2019 года
© РИА Новости

"В 2023 году мы уверенно можем говорить о том, что мы вышли на путь к новым рекордам. Уже сейчас мы идем с плюсом в 5% по отношению к 2019 году, мы превысили рекордные показатели того года за счет российского трафика. Количество пассажиров, летающих по регионам России, у нас выросло на 82%, почти в два раза к 2019 году. Мы ожидаем, с высокой вероятностью, что в этом году преодолеем общую планку в 20 млн пассажиров", - отметил Леонид Сергеев.

Он обратил внимание, что в мае этого года Пулково впервые стал аэропортом номер два в стране по объемам общего пассажиропотока после московского Шереметьево. В годовом измерении по внутреннему пассажиропотоку Пулково также вышел на второе место, по общему аэропорт остается на третьем месте, но стремится к дальнейшему наращиванию трафика.

Леонид Сергеев добавил, что на фоне роста цен на железнодорожные билеты и более гибкой адаптации авиакомпаний к текущим рыночным условиям уже сейчас Пулково начинает обгонять по потоку пассажиров традиционного лидера внутрироссийского рынка - железную дорогу.

Что касается международного пассажиропотока, то по отношению к 2019 году, когда было перевезено 7 млн человек, он снизился более чем на 50%. В 2022 году по зарубежным направлениям обслужили около 2,4 млн пассажиров. Однако в этом году аэропорт Пулково за счет открытия новых направлений рассчитывает достичь показателя в 3 млн пассажиров на международных рейсах.

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