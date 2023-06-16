«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

«Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.

Отмечается, что решение принято по итогам встречи главы «Роснефти» Игоря Сечина с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем в рамках ПМЭФ.

По данным компании, в данный момент объём поставок нефти между «Роснефтью» и CNPC составляет 40 млн т в год.

«При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — говорится в релизе.