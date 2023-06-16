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«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

«Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.

«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
© РИА Новости

Отмечается, что решение принято по итогам встречи главы «Роснефти» Игоря Сечина с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем в рамках ПМЭФ.

По данным компании, в данный момент объём поставок нефти между «Роснефтью» и CNPC составляет 40 млн т в год.

«При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — говорится в релизе.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о тенденции по переходу на нацвалюты при расчётах за сырьё.

С 1 апреля 2022 года по поручению российского президента Владимира Путина Россия начала принимать оплату поставок энергосырья в недружественные страны только в рублях.

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