Газпром и CNPC обсудили поставки газа в Китай

РФ и КНР обсудили поставки газа в Китай по «дальневосточному» пути
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Дай Хоулян обсудили поставки газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.
Отмечается, что встреча была посвящена стратегическому сотрудничеству «Газпрома» и CNPC по действующим и перспективным проектам.
«В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются согласно установленному сторонами графику», — говорится в тексте.
Кроме того Миллер и Дай дали «высокую оценку надежности» поставок по газопроводу «Сила Сибири», указав, что с начала 2023 года они превышают суточные контрактные обязательства.
Рамблер: главные новости