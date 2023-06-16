Газпром и CNPC обсудили поставки газа в Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Дай Хоулян обсудили поставки газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

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Отмечается, что встреча была посвящена стратегическому сотрудничеству «Газпрома» и CNPC по действующим и перспективным проектам.

«В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются согласно установленному сторонами графику», — говорится в тексте.