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РФ и КНР обсудили поставки газа в Китай по «дальневосточному» пути

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Дай Хоулян обсудили поставки газа в КНР по «дальневосточному» маршруту. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Газпром и CNPC обсудили поставки газа в Китай
©  тасс

Отмечается, что встреча была посвящена стратегическому сотрудничеству «Газпрома» и CNPC по действующим и перспективным проектам.

«В частности, речь шла о ходе реализации проекта поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту. Работы по проектированию газопровода продолжаются согласно установленному сторонами графику», — говорится в тексте.

Кроме того Миллер и Дай дали «высокую оценку надежности» поставок по газопроводу «Сила Сибири», указав, что с начала 2023 года они превышают суточные контрактные обязательства.

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