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"Автодор" заявил о заинтересованности в привлечении китайских инвесторов

Госкомпания "Автодор" заинтересована в привлечении китайских инвесторов в свои проекты, с партнерами из КНР ведется активная работа. Об этом в пятницу заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

"Автодор" заявил о заинтересованности в привлечении китайских инвесторов
© РИА Новости

"Мы с нашими коллегами из Китая ведем активную работу. <...> Мы сейчас предлагаем нашим коллегам инвестировать в наши проекты", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петушенко отметил, что ситуация с техникой в 2023 году стала сложнее, чем в 2022-м, однако сотрудничество с партнерами из КНР позволяет заместить недостающую технику китайской.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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