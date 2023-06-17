На ПМЭФ прошла сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта»

Спикеры Сбера, Института искусственного интеллекта AIRI и Сколтеха в ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на Петербургском международном экономическом форуме рассказали о последних трендах в области AI/ML, применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в жизни, а также о пути к общему ИИ (AGI), сообщает пресс-служба Сбера.

Управляющий директор, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбера, руководитель группы «Дизайн новых материалов» Института AIRI Семен Буденный рассказал, как использовать генеративный ИИ для поиска новых функциональных материалов. Он отметил, что с момента синтеза нового функционального материала до внедрения его в промышленность может пройти до 20 лет.

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Исполнительный директор по исследованию данных Сбера Денис Димитров отметил, что путь к AGI лежит через использование фундаментальных и мультимодальных моделей. В качестве примера он привел нейросеть Kandinsky 2.1, рассказал о принципах работы, архитектуре и функционале модели, а также о планах по ее развитию.

Научный сотрудник, руководитель группы «Биоинформатика» Института AIRI Ольга Кардымон рассказала о нейросетевой модели GENA-LM, обученной на полной сборке генома человека. Так, геном человека состоит из 3,3 млрд пар оснований, но только 1,5% последовательности генома кодирует белки. По ее словам, последние несколько лет в работе с последовательностью ДНК стали использовать методы обработки естественного языка (NLP). Они показали высокую эффективность, но в открытом доступе была только одна языковая модель ДНК. Ольга Кардымон представила обзор на разработанное Институтом AIRI семейство моделей GENA-LM, провела сравнительный анализ его архитектуры с DNA-Bert и сравнение на валидационных задачах, а также рассказала о дальнейших планах развития.

Также профессор, ведущий научный сотрудник Института AIRI, руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха Евгений Бурнаев рассказал о применении методов ИИ для решения задач устойчивого развития. В докладе Бурнаева проведена классификация эффективно решаемых с помощью ИИ инженерных задач, а также представлены примеры уже реализованных проектов. В частности, применение ИИ необходимо для мониторинга и сбора данных, построения предиктивных моделей оценки ESG-рисков и оптимизации управленческих решений для их снижения.