Роспотребнадзор оценил потери России от коронавируса

Она отметил, что на одного человек пришлось 306 долларов, в то время как в Германии потери на душу населения составляют 4807 долларов, а Австралии — 5760 долларов.

«Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что система мероприятий в пандемию в России была организована иначе, чем в других странах мира. Так, не вводились длительные локдауны, кроме самого первого, когда еще ничего не было ясно про вирус, а в дальнейшем эксперты их признали малоэффективной мерой.