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Российские предприниматели представили свои товары на ярмарке в Китае

Российские компании приняли участие в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Они привезли в Китай разнообразные товары - от меда до экоигрушек, пишет «Прайм».

Российские предприниматели представили свои товары на ярмарке в Китае
© globallookpress.com

Отмечается, что в ярмарке принимают участие 1297 компаний из 35 стран и регионов, в том числе, свыше 50 фирм из России.

Бизнесмен Александр Симакин, директор по маркетингу российской компании «Эко тойс», рассказал, что привез на ярмарку экологически чистые деревянные игрушки.

По его словам, ранее игрушки под маркой «Куби Дуби» направлялись покупателям в США, Японию, Австралию. На фоне санкций и потери контрактов, добавил он, было принято решение приехать в Китай и представить свои товары в Харбине.

Китайская сторона охотно покупает качественный дальневосточный мед, сообщила управляющий директор компании «Тайга Органика» Татьяна Капустина. Она уточнила, что в этом году привезла на выставку не только мед, но и косметику из натурального сырья.

По данным агентства, на ярмарке большим спросом пользуются российские колбасы, мороженое, шоколад и другие продукты.

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