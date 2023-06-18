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Банки рассказали о проблемах с переводом юаней в ЕС и США

Китайский Bank of China ограничил валютные переводы из России в банки ЕС, США, Британии и Швейцарии. Об этом рассказали представители «Модульбанка» и «Финама», сообщает РБК.

Банки рассказали о проблемах с переводом юаней из России в ЕС и США
© globallookpress.com

Председатель правления «Модульбанка» Павел Семенов подтвердил, что кредитная организация разослала такое уведомление клиентам. Он отметил, что ограничения коснулись всех банков, которые используют Bank of China как основной банк-корреспондент для переводов в юанях.

Банк «Финам» также прекратил переводы в юанях, долларах, евро и гонконгских долларах через корсчета Bank of China.

Исключение из блокировки составляют переводы в банки-получатели группы Bank of China.

Представители российских банков заявили, что «прорабатывают альтернативный маршрут».

Эксперты считают, что ЕС и США решили перекрыть России альтернативные каналы в виде юаня и угрожают китайским банкам вторичными санкциями. Доля заблокированных отправлений была невелика. Ими могли пользоваться частные инвесторы.

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