Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей
Мировой суд в Москве постановил наложить административный штраф на крупнейшую российскую интернет-компанию «Яндекс», сообщает ТАСС.
Ее признали виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Она требуется службе для розыска граждан или обеспечении безопасности РФ. Сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.
Действия «Яндекса» квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса «Яндекс. Услуги».
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