Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей

Ее признали виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Она требуется службе для розыска граждан или обеспечении безопасности РФ. Сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.