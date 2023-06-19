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Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей

Мировой суд в Москве постановил наложить административный штраф на крупнейшую российскую интернет-компанию «Яндекс», сообщает ТАСС.

Суд в Москве оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей
© РИА Новости

Ее признали виновной в повторном непредоставлении в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Она требуется службе для розыска граждан или обеспечении безопасности РФ. Сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей.

Действия «Яндекса» квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса «Яндекс. Услуги».

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