Новые санкции США могут лишить GE возможность обслуживать турбины в России

Новые американские расширенные санкции, которые вступили в силу 18 июня, могут полностью прекратить работу западных производителей энергетического оборудования в России, сообщает "Коммерсантъ".

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В частности, запрет на предоставление инжиниринговых услуг коснется американской компании General Electric (GE), которая продолжает обслуживать в России газовые турбины на тепловых электростанциях. В обслуживание, как правило, входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей. General Electric подтвердила изданию, что она больше не сможет оказывать в РФ инжиниринговые услуги.

По мнению собеседников "Коммерсанта", компании США закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории России. Имеются опасения, что General Electric прекратит поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в России нет.