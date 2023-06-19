Продавцы спорттоваров стали запускать свои бренды

Компании, специализирующиеся на продаже спортивных товаров, стали запускать собственные торговые марки (СТМ). Так, дистрибутор спортивной одежды и обуви Lestate создаёт собственную линейку Rank, а «Спортмастер», давно развивающий несколько своих брендов, планирует расширить их количество. Об этом пишет «Коммерсант».

Коммерческий директор Lestate Роман Самсонов рассказал, что под маркой Rank будут производиться обувь, одежда и аксессуары. По его словам, товары этого бренда появятся уже в начале 2024 года в мультибрендовых магазинах Sport Point, а затем — на маркетплейсах и в сегменте оптовых поставок.

«Спортмастер», уже развивающий несколько СТМ, включая Demix и Nordway, планирует запустить ещё одну линейку — Athlex. Одежда и обувь под этим брендом уже доступна на сайте «Спортмастера» для предзаказа для оптовых поставок. Прошлой осенью собственный бренд запустила и мультибрендовая сеть Street Beat, управляемая Inventive Retail Group.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что россияне стали чаще переходить на менее известные, но доступные по цене бренды. Особенно этот тренд проявляется в сегменте спортивной одежды. При этом выходу на рынок новой торговой марки может помешать стагнирующая экономика и высокий уровень неопределенности на потребительском рынке.