Продавцы спорттоваров начали запускать свои бренды в России

Специализирующиеся на продаже спортивных товаров компании начали запускать собственные марки на фоне ухода из России большинства международных брендов и проблем с параллельным импортом. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, дистрибутор спортивной одежды и обуви Lestate создает собственную линейку Rank. «Спортмастер», давно развивающий несколько своих брендов, включая Demix и Nordway, также планирует создать одну линейку под брендом Athlex. Собственный бренд запустила и другая сеть — Street Beat.

По словам коммерческого директора Lestate Романа Самсонова, в первую очередь новая марка компании будет ориентирована на покупателей, не готовых платить 10–12 тыс. руб. за кроссовки международных фешен-ритейлеров, поставляемые по параллельному импорту.

Ожидается, что товары Rank появятся в начале 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге в мультибрендовых магазинах Sport Point, которыми управляет Lestate, а затем — на маркетплейсах и в сегменте оптовых поставок.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что сейчас действительно наблюдается дефицит в нише технологичной экипировки и одежды для профессиональных спортсменов.

Однако, по их словам, организацию производства в России усложняет ограниченное количество оборудования и кадров. Также проблемой является и производства внутри страны необходимых тканей и фурнитуры.

Ранее на фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также ушли из Белоруссии). Работу в стране прекратили, в частности, и производящие спортивную экипировку Puma и Adidas.